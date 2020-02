Johnny Herrera rompe el silencio: "La señora se saltó un Pare"

24Horas.cl TVN

21.02.2020

Horas después de que se conociera públicamente una denuncia contra Johnny Herrera por parte de una mujer de 64 años que sostenía que la había chocado y además haberse dado a la fuga en el sector de Reñaca, Viña del Mar, el pasado 12 de enero a las 08:30 horas, el portero decidió romper el silencio.

En diálogo con La Tercera, el futbolista manifestó: "Según la constancia de Carabineros la señora se saltó un Pare. Yo hice la denuncia en Carabineros de Reñaca Alto y en el seguro".

"Ahora hay un conducto regular en este tipo de incidentes. Ojalá el periodismo fuese más serio en este tipo de temas", agregó el jugador que mañana junto a su equipo enfrentará a Unión La Calera.

El mismo medio además, da a conocer una imagen que probaría que el arquero iba en la dirección correcta de la calle y no contra el tránsito como sostenía la acusación (Pincha aquí).

Desde el club además agregan que Johnny Herrera, tras el accidente, sí se bajó de su vehículo.

