Johnny Herrera: "Tengo contrato hasta fin de año y la idea es respetarlo"

25.07.2019

Johnny Herrera, arquero de Universidad de Chile, afirmó este jueves que tiene considerado respetar el contrato que presenta con el cuadro azul, que finaliza en diciembre del presente año, luego de sostener una reunión con la directiva de Azul Azul y el entrenador Alfredo Arias.



Tras la cita en el CDA, el experimentado golero declaró que "soy un jugador más del plantel, tengo contrato hasta fin de año, la idea es respetarlo y por lo menos este año terminar de buena manera, insisto, jugando o no, no tengo problemas en ir al banco".



"Voy a seguir acá hasta fin de año para ayudar a sacar al equipo adelante", complementó el guardameta de 38 años, quien hoy es el segundo arquero del primer equipo tras Fernando de Paul.

Consultado por los detalles de la reunión con el estratega del elenco colegial y el mandamás de Azul Azul, José Luis Navarrete, el ex seleccionado chileno se limitó a decir que "fue una reunión constructiva, se hablaron las cosas como se tenían que hablar. El saldo es que a la ‘U’ le vaya bien, estamos en un momento complicado, nadie quiere que la ‘U’ tenga problemas, por lo mismo hay que echarle para adelante".



Para finalizar, Herrera expresó que "agradezco el apoyo de toda la gente; a veces uno se olvida un poco, yo soy práctico a la hora de poner las cosa en la balanza, el que tiene que jugar es el que está mejor y punto. No deja de sorprenderme el apoyo de la gente, lo agradezco".

Programación de la fecha 15 del Campeonato Nacional:



Viernes 26 de julio:



20:00 horas – Coquimbo Unido vs Universidad de Concepción



Sábado 27 de julio:



12:30 horas: Unión Española vs Cobresal

15:00 horas: Palestino vs Universidad de Chile

20:00 horas: Audax Italiano vs Deportes Iquique



Domingo 28 de julio:



12:30 horas: O'Higgins vs Deportes Antofagasta

15:00 horas: Huachipato vs Universidad Católica

17:30 horas: Colo Colo vs Everton

20:00 horas: Unión La Calera vs Curicó Unido