Johnny Herrera y el mejor arquero en la historia de la 'U': "No tengo dónde perderme y votaría por mí"

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

05.08.2020

Ha pasado un semestre ya desde que Johnny Herrera partió de Universidad de Chile, cuadro del cual se convirtió en todo un símbolo e ídolo para los hinchas, pero el experimentado arquero no olvida su salida de los azules, junto con no dudar en elegirse a él mismo como el mejor arquero de la 'U' en su historia.

En primer término, el golero, actualmente en Everton de Viña del Mar, se refirió nuevamente a su adiós del conjunto estudiantil y a los factores que gatillaron su partida.

"Yo voy a ser un eterno agradecido del club, llegué a los 13 años, tuve un paso muy exitoso, de alguna forma soy el futbolista con más campeonatos en la historia del club, con más partidos también", expresó el meta en conversación con el programa Siempre Pasa Algo, transmitido por Youtube.

"Si no fuera por el estallido, la pandemia y un par de chantas que llegaron a la U, seguiría jugando ahí…", añadió el bicampeón de América con la Roja.

De todas formas, Herrera aseguró que actualmente está contento: "Pero ya estamos en Everton, feliz. Uno se mira al espejo y tengo 39 años y mis compañeros me lo dicen, estoy bien físicamente entrenando a fondo y dan ganas de seguir. Me queda todavía, hasta que no me aburra seguiré atajando".

En tanto, sobre la discusión sobre quién es el mejor arquero de la 'U', a través de una encuesta que tenía el mismo programa, Herrera no dudó en elegirse a si mismo por sobre Sergio Vargas y Manuel Astorga.

"No tengo por dónde perderme. Con todo el respeto que se merecen los otros participantes. Pero no me creo el cuento. Si me preguntas, en esa elección no tengo dónde perderme y votaría por mí. Pero en rigor, créeme que de pronto no lo asimilo tanto. Soy súper aterrizado. Más allá de los éxitos, pueden haber muchas comparaciones", cerró.

