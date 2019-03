Johnny Herrera y las declaraciones de Kudelka: "Al menos yo, no le temo a Colo Colo"

El capitán de Universidad de Chile se refirió a las llamativas declaraciones que realizó el ex técnico de los azules.

Luego de dejar Universidad de Chile, el técnico Frank Kudelka realizó una llamativa declaración respecto a la racha negativa del conjunto universitario ante Colo Colo; declaración a la que se refirió ahora el capitán de los azules Johnny Herrera.

El entrenador argentino aseguró que existe "un miedo institucional" de la U a Colo Colo, detallando que "yo llegué acá y me dijeron ‘llevamos tantos años sin ganarle a Colo Colo’. En lugar de decir ‘este año le vamos a ganar’. Y eso se trasmite y llega a los jugadores. Llegan con ese miedo de tantos años”.

¿Qué piensa Herrera de esto? En diálogo con CDF, el capitán de los azules respondió: "Habría que preguntarle a la cúpula del club, pero él estuvo acá y vivió hartas cosas, por lo tanto lo debe decir con algún tipo de respaldo".

"Desde mi lugar, obviamente que no tengo miedo. Me tocó ir con la U y con varios equipos más y, salvo el último tiempo, me fue bien", agregó.

El encuentro ante la Universidad de Concepción está programado para este sábado a partir de las 18 horas en el Estadio Ester Roa.