Johnny Herrera y racha negativa de la 'U' en el Monumental: "No sé qué cresta nos pasa en ese estadio"

24.06.2020

Johnny Herrera es parte protagonista y fundamental de la historia más ganadora en Universidad de Chile, siendo emblema del plantel que logró el primer tricampeonato en la historia de la institución y el primer título internacional al ganar la Copa Sudamericana 2011.

Sin embargo, el actual jugador de Everton no pudo romper la larga racha de la 'U' de no poder derrotar en el Estadio Monumental a Colo Colo desde 2001.

Sobre las razones que podrían explicar esto, el 'Samurai' reflexionó en conversación con Radio ADN que "no sé qué cresta nos pasa en ese estadio, nací en la época en que Colo Colo estuvo mucho tiempo sin ganarle a la 'U' y después se dio vuelta como esas tendencias raras en las vidas y no le pudimos ganar más".

"No sé, fuimos con buenos equipo, a veces el árbitro nos jugó en contra, no supimos cerrar los partidos, pero siempre las rachas están para romperse. Soy el último que está quedando ahí que ganó en el Monumental. Es raro fui con el Audax, Everton y siempre ganamos, pero volví con la U y perdíamos", añadió.

Acerca de un posible retorno a los azules, Herrera aseguró que es muy difícil en el corto plazo.

"Hoy por hoy no. Estoy en Everton, tengo un contrato hasta fin de año y siempre he respetado el contrato donde he estado. Todos saben de mi historia en la U, soy nacido y criado en la U, siempre va a ser tema, veamos qué pasa a fin de año, pero hoy estoy en Everton y estoy feliz, estamos celebrando 111 años de historia y para mí es el mejor equipo de provincia", dijo.

Respecto a las condiciones que se deberían dar para regresar, subrayó que tendría que ser por sus condiciones y no por lo que representa para el club.

"Si se da un posible retorno tiene que ser para aportar y no solamente a colgar los botines o los guantes. Si hablamos de merecimiento quizás si, pero siempre he dicho que un jugador no puede llegar ahí por historia, uno tiene que llegar a competir, porque la U tiene que ser protagonista y el jugador tiene que impregnarse con sangre azul. Yo feliz de tratar de buscar eso, pero si el equipo le está yendo bien, no sería necesario ir. Si hay necesidad en la cancha feliz. Siempre voy a ser un hincha más".

Por último, el arquero nacido en Angol reveló que no ganar la Copa Libertadores fue la tarea pendiente con la 'U'.

"En mi historia con la 'U', mi espinita es no haber ganado la Copa Libertadores, si hubiésemos mantenido el equipo del 2011, estoy seguro que mínimo llegábamos a la final y la ganábamos", cerró.

