Johnny Herrera y su inminente partida de la U: "Mi idea es seguir jugando; si no es en la U, será en otro lado"

03.12.2019

Johnny Herrera tendría sus días contados en Universidad de Chile. Y es que la dirigencia ya habría decidido que el experimentado portero no continuará en el plantel para el 2020.

"Se va a conversar con Johnny como se hará con el resto del plantel, pero no está en los planes", confirmaron desde el interior de la regencia azul a El Mercurio.

En ese contexto, surgió la información de que Azul Azul le ofrecería un cargo directivo al "Samurai" para que siga ligado a la institución. Sin embargo, el mismo arquero descartó que le hayan presentado dicha propuesta, e incluso indicó que su idea es continuar con su carrera aunque sea en otro equipo.

"Eso de que el club me ofreció un puesto hasta ahora es especulación. No me han ofrecido ningún cargo, pero mi idea es seguir jugando, eso es lo que yo quiero. Si es en la U, ideal, pero si no, será en otro lado", declaró Herrera al mismo diario.

De concretarse su partida, Herrera le dirá adiós a su segunda etapa como meta de la U, equipo donde es el jugador con más títulos en toda su historia al acumular 16 trofeos (8 torneos nacionales, 3 Copa Chile, 1 Supercopa y 1 Copa Sudamericana).

Cambios en la U de Chile: Los tres jugadores que no seguirán en el plantel 2020

Luego de que el Consejo de Presidentes diera por concluido el torneo 2019, comenzaron los cambios en los planteles del fútbol nacional, entre ellos el de la Universidad de Chile que ya tendría decidido la no continuidad de tres jugadores.

Según informa La Tercera, ya estaría definido que "Nicolás Oroz y Lucas Aveldaño no serán renovados", misma situación que viviría el delantero Sebastián Ubilla, aunque la publicación resalta que todavía "resta una conversación" con el jugador.

Otro jugador que no seguirá en el plantel del técnico Hernán Caputto es el delantero Pablo Parra, quien tendrá que retornar a Cobreloa luego de no cumplir a las expectativas.