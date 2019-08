Jonathan Zacaría quiere pelear un puesto en la 'U' y complicaría llegada de un nuevo refuerzo

24Horas.cl TVN

12.08.2019

Universidad de Chile tomó un importante respiro este fin de semana cuando se impuso a Deportes Antofagasta en el Estadio Nacional, en un partido que sacó a los azules de zona de descenso directo.

Sin embargo, las complicaciones parecen no dejar tranquilos a los azules, ya que en las últimas horas se sumo una nueva complicación para el equipo que hoy por hoy dirige de forma interina Hernán Caputto.

Según reveló AS Chile, este problema lo protagoniza el jugador argentino Jonathan Zacaría, quien desde que arribó a la 'U' en 2016 ha sumado muy pocos minutos por culpa de dos graves lesiones, pero que ahora está totalmente recuperado y es parte de los entrenamientos del ex DT de la Sub 17.

Es por esto que en los azules buscarían que 'Zaca' vaya a préstamo para liberar un cupo de extranjero, el cual necesitan para poder sumar un nuevo refuerzo de cara a lo que resta de temporada.

Sin embargo, la decisión del trasandino es clara, ya que se quiere quedar para luchar un puesto y por ningún motivo quiere dejar la institución en calidad de préstamo. En palabras del mismo medio, el ex Palestino aceptaría salir de la 'U' sólo si le pagan lo que resta de su contrato, es decir, unos 90 mil dólares.

Pero en los azules no cuentan con tal suma de dinero, por lo que esperan que el jugador acepte irse en calidad de cedido y así poder salir al mercado.

La última palabra parece tenerla el jugador, pero todo indica que no cambiará su postura y buscará seguir y ganarse el puesto que no ha podido por culpa de sus problemas físicos.

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA SEGUNDA RUEDA:

Viernes 16 de agosto

Colo Colo vs. Unión Española. 19:30 horas.

Sábado 17 de agosto

O'Higgins vs. Deportes Iquique. 12:30 horas.

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 15:00 horas.

Universidad Católica vs. Everton. 17:30 horas.

U. de Concepción vs. Huachipato. 20:00 horas.

Domingo 18 de agosto

Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 12:30 horas.

Deportes Antofagasta vs. Cobresal. 15:00 horas.

Audax Italiano vs. Palestino. 17:30 horas.

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: