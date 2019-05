Jorge Pellicer asoma como "la alternativa más a la mano" para dirigir a la U

El técnico nacional llegaría a Universidad de Chile acompañado de dos ex azules: Horacio Rivas y Gustavo Canales.

24.05.2019

Universidad de Chile no pasa por un buen momento financiero y por esto es que la dirigencia de Azul Azul busca fórmulas para poder potenciar a su equipo y además encontrar un posible reemplazante para Alfredo Arias.

Los malos resultados que ha obtenido el técnico charrúa generarían su salida del club, aunque según informa La Cuarta, tampoco se descarta su permanencia considerando que habría que pagarle a Arias una indemnización de 100 millones de pesos.

El mismo medio sostiene que entre los técnicos que asoman como posible reemplazante de Arias asoma Jorge Pellicer quien "por ahora es la alternativa más a la mano y potenciada" considerando que cobra 500 mil dólares al año, es decir una cifra menor que Beñat San José y Miguel Ángel Russo.

Pellicer no llegaría solo a Universidad de Chile, ya que La Cuarta sostiene que "ayer se especuló que sumaría a su cuerpo técnico a Horacio Rivas y Gustavo Canales, dos ex azules sacados del riñón para remar contra el descenso".

