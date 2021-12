Jorge Sampaoli reveló cómo vivió el partido donde la U se salvó del descenso: "Lo sentí como propio"

El actual técnico del Olympique de Marsella aseguró que continúa pendiente de su ex equipo.

24horas tvn

14.12.2021

Difícilmente los hinchas de Universidad de Chile podrán olvidar a Jorge Sampaoli y su paso por el cuadro azul. Y es que al mando del técnico argentino los azules obtuvieron un tricampeonato y la Copa Sudamericana 2011, uno de los momentos más importantes en la historia del club. Sin embargo, no solo los fanáticos lo recuerdan a él, sino también el entrenador no olvida al club.

El actual técnico del Olympique de Marsella, protagonizó una entrevista con Memorabiblia de TNT SPORTS, recordando su paso por el equipo universitario del cual, según confesó, continúa pendiente en la actualidad.

De hecho, reveló cómo vivió la definición por el descenso, donde la U se salvó a último minuto de perder la categoría.

"El domingo, cuando la U jugó el partido por mantener la categoría, lo sentí como propio y eso me hizo recordar el 2011. El particular vínculo que tengo con la institución no va a terminar nunca", aseguró.

La entrevista completa a Sampaoli se dará a conocer este martes 14 de diciembre a las 21:00 horas, en el aniversario de los 10 años del título azul.