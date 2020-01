Jorge Segovia: "Fueron otros los que quisieron acabar sin jugar y sin descensos"

El presidente de Unión Española conversó con CDF e insistió en la negativa de los hispanos de no jugar ante Universidad de Chile por Copa Chile.

Jorge Segovia apuntó directamente a Universidad de Chile al confirmar la decisión de Unión Española de no jugar la semifinal de Copa Chile.

En diálogo con CDF, el presidente de los hispanos señaló tajantemente sobre la situación que "me da pena, por eso votamos para que siguieran jugándose ambos campeonatos".

"Además, nosotros jugamos nuestro partido contra Cobresal y fueron otros los que quisieron acabar sin jugar y sin descensos... Ahora, en cambio, si quieren jugar", sostuvo en relación a la negativa del equipo que preside.

Finalmente, Segovia volvió a criticar a la 'U' al sentenciar que "Unión Española no está para farsas. Que se queden ellos con la vergüenza en sus consciencias, si es que la tienen".

Las sanciones a las que se arriesga Unión Española si no se presenta a duelo ante la 'U'

Cuando faltan sólo unos días para que se disputen las semifinales de la Copa Chile 2019, en Unión Española mantienen la idea de no presentarse a disputar el paso a la final ante Universidad de Chile.

La decisión de los hispanos se debe a que encuentran injusto que en este partido se defina el cupo de 'Chile 4' a la Copa Libertadores, considerando la mala campaña de los azules en la temporada pasada.

Y esta drástica medida que tomó Unión le significaría sufrir una serie de sanciones que irían desde lo deportivo hasta lo económico.

En primer lugar, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Julio Álvarez, explicó a La Tercera que “aquí el que no quiera jugar es responsabilidad de él y si quiere reclamar ante el TAS u otro instancia es problema de él. Si alguien no se presenta a jugar va a tener sanciones referentes a la Copa Chile, de cinco años de no poder participar en el torneo”.

Por su parte, desde lo económico, la Unión Española debería desembolsar hasta 500 UF (poco más de 14 millones de pesos) si no se presenta el cotejo.

Cabe recordar que la ANFP programó este partido para el próximo sábado 18 de enero a las 20:30 horas en el Estadio La Portada de La Serena.