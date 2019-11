Jorge Valdivia emplaza a Cecilia Morel: "La paz se logrará con los cambios que la ciudadanía exige"

24Horas.cl TVN

15.11.2019

Jorge Valdivia respondió a una publicación que realizó la Primera Dama, Cecilia Morel, en su cuenta de Instagram en la que manifestaba que "hoy Chile muestra su capacidad de diálogo, acuerdos y que respeta profundamente nuestra democracia".

Junto a una imagen que mostraba a la Plaza Italia cubierta de blanco junto al mensaje de paz, Morel sostenía que "este es el país que queremos, sigamos avanzando juntos", generando la reacción del volante de Colo Colo.

Valdivia, en un extenso mensaje, sostiene que "la paz solo se logrará con los cambios que la ciudadanía está exigiendo . Y por derecho. Ustedes tienen una gran oportunidad de marcar un antes y un después".

LA RESPUESTA DE JORGE VALDIVIA

Señora Cecilia, la paz solo se logrará con los cambios que la ciudadanía está exigiendo . Y por derecho .

Ustedes tienen una gran oportunidad de marcar un antes y un después .

Háganlo por aquellos abuelitos q no siempre sus pensiones son lo q se habla , hay pensionados q cobran 600 pesos de pensión. Tienen q pagar contribuciones .

Tienen q pagar remedios caros .

La Paz vendrá con la educación , La Paz vendrá cuando se dejen los abusos d poderes para contra la gente con menos recursos . Hoy en día se ven muchas cosas q pasan a través de las redes sociales y todos tenemos miedo y no entendemos porque esas reacciones . No es solo la nueva constitución , es el transporte , el salario mínimo y más cosas . Servicios dignos para los trabajadores de la basura . Hay tantas cosas inmediatas q van hacer q por fin traigan paz .

Todo requiere tiempo, pero empiece por aquellos q x años han sido atropellados como los abuelitos por favor .

Gánese ese derecho de paz q todos quieren . Se lo dice un chileno q voto x su esposo pero q no está de acuerdo en cómo se manejo en este tiempo dnd mas se necesitaba cabeza .

Háganlo x fa .