Jorge Valdivia envía mensaje a los árbitros: “No se preocupen de mí, que yo no me preocuparé de ellos”

30.03.2019

Jorge Valdivia volvió a jugar y debutó en el Campeonato Nacional con una buena actuación ante Deportes Iquique. Sin embargo, el volante le envió un mensaje a los árbitros, luego de que Felipe González lo amonestara por reclamar.

Primero, el “Mago” habló de los dos meses que estuvo alejados de las canchas, pero aseguró que su edad y físico son temas recurrentes entre los periodistas.

"Siempre voy a ser el tema de conversación, por la famosa intensidad y físico. El fútbol es de los inteligentes, se juega con la cabeza y los pies. Con el paso de los años sigo demostrando que soy importante en los equipos que juego", comentó a CDF al finalizar el encuentro.

Luego, se refirió a la amarilla que recibió por una falta sobre Sebastián Pérez, arquero de los "Dragones Celestes", donde aseguró que sus dichos sobre Piero Maza, cuando este fue premiado como el mejor árbitro del año pasado, lo condenan.

"Cuántos jugadores hacen los reclamos que hice hoy, y a mí me pusieron amarilla. Esas cosas les quiero pedir a los árbitros, que disfruten del fútbol. Esto puede ser por lo que dije de Piero Maza cuando salió el mejor árbitro de chile, cuando yo encontraba que (Roberto) Tobar lo había hecho mejor. No se preocupen de mí, que yo no me preocupare de ellos", expresó.