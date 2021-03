"Quiero ir a un lugar donde confíen en mí": Jorge Valdivia se abre a la opción de fichar en Coquimbo

Luego que no se concretara su llegada a Unión Española, el 'Mago' no se cerró a la opción de sumarse al elenco 'pirata'.

06.03.2021

Jorge Valdivia admitió que no le cierra las puertas a la opción de fichar en Coquimbo Unido, club que ya ha sumado importantes figuras experimentadas para lograr el retorno a Primera División luego de descender en 2020.

En conversación con TNT Sports, donde además detalló las razones por las que no terminó recalando en Unión Española, el 'Mago' aseveró que "todo puede ser, no me cierro a nada".

"No es malo encarar ese desafío de jugar en Primera B como lo hizo Esteban (Paredes), Jean (Beausejour) y Carlos (Carmona). Es un equipo que mueve mucha gente. Quiero ir a un lugar donde confíen en mí", agregó.

El '10' aseguró que conversó con Carlos Carmona y Héctor Tapia cuando surgió la opción de fichar en los 'piratas', la cual habría quedado en punto muerto cuando lo contactaron los hispanos.

"Cuando salió lo de Coquimbo, Carlos Carmona me preguntó si iba a ir. Hablé con Tito, lo conozco de Colo Colo y establecimos una buena relación de trabajo", cerró.