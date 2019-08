Jorge Valdivia recibió cuatro fechas de castigo por sus insultos al árbitro Ángelo Hermosilla

24Horas.cl TVN

13.08.2019

Este martes el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió castigar con cuatro fechas sin poder jugar a Jorge Valdivia.

El duro castigo que se le aplicó al volante de Colo Colo se debe a los gruesos insultos que le señaló al árbitro Ángelo Hermosilla, luego que el juez lo expulsara por reclamos en el partido donde el Cacique cayó ante O'Higgins en Rancagua el pasado fin de semana.

Bajo este panorama, el 'Mago' no podrá jugar en los choques donde el Cacique enfrente a Unión Española (viernes 16 de agosto), Palestino (sábado 24 de agosto), Cobresal (1 de septiembre) y Universidad de Concepción (15 de septiembre).

Señalar que Valdivia arriesgaba recibir hasta cinco fechas de suspensión, pero las disculpas públicas que ofreció este martes podrían haber significado una reducción en su sanción.

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA SEGUNDA RUEDA:

Viernes 16 de agosto

Colo Colo vs. Unión Española. 19:30 horas.

Sábado 17 de agosto

O'Higgins vs. Deportes Iquique. 12:30 horas.

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 15:00 horas.

Universidad Católica vs. Everton. 17:30 horas.

U. de Concepción vs. Huachipato. 20:00 horas.

Domingo 18 de agosto

Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 12:30 horas.

Deportes Antofagasta vs. Cobresal. 15:00 horas.

Audax Italiano vs. Palestino. 17:30 horas.

