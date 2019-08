Jorge Valdivia tras el informe arbitral: "Me da vergüenza"

24Horas.cl TVN

13.08.2019

Un día después de que se diera a conocer el informe arbitral de Ángelo Hermosilla, el volante de Colo Colo Jorge Valdivia se refirió a su polémica expulsión en el partido que disputó ante O'Higgins.

En las afueras del Estadio Monumental, el "Mago" conversó con los medios de comunicación, reconociendo que "me da vergüenza" los insultos que se consignaron en el documento.

: El lapidario informe arbitral de Ángelo Hermosilla en contra de Jorge Valdivia Leer más

"Primero ofrecerle disculpas a mis compañeros, a Mario Salas, a la institución por mi actitud post expulsión y, obvio, al arbitro Hermosilla por los insultos que aparecen en el informe que dio", expresó Valdivia.

"Llevo muchos años jugando y nunca tuve esa reacción. Estuve tiempo fuera por estar lesionado y ahora está la posibilidad de quedar nuevamente ausente", lamentó.

Valdivia, quien esta tarde deberá presentarse ante el Tribunal de Disciplina, reconoció que "fue una actitud lamentable, imagínate para mí y familia. No soy así. No tengo buena relación con los árbitros y también tengo buena con otros. Independiente de lo que pueda decir, hay algo que tengo claro y soy consciente de lo mal que estuve después de la expulsión".

"De colgado en River a cruzar la Cordillera": La reacción en Argentina ante arribo de Rossi a Colo Colo Leer más

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA SEGUNDA RUEDA:

Viernes 16 de agosto

Colo Colo vs. Unión Española. 19:30 horas.

Sábado 17 de agosto

O'Higgins vs. Deportes Iquique. 12:30 horas.

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 15:00 horas.

Universidad Católica vs. Everton. 17:30 horas.

U. de Concepción vs. Huachipato. 20:00 horas.

Domingo 18 de agosto

Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 12:30 horas.

Deportes Antofagasta vs. Cobresal. 15:00 horas.

Audax Italiano vs. Palestino. 17:30 horas.

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: