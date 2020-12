Jorge Valdivia tras su regreso a Colo Colo: "No me siento un salvador"

24horas tvn

01.12.2020

Jorge Valdivia está de regreso. Este martes Colo Colo confirmó el fichaje del volante que en su presentación reconoció que necesita ponerse a punto físicamente para poder ser considerado por el técnico Gustavo Quinteros.

"Me encantaría jugar el martes, pero eso va a depender de cómo vaya entrenando. Estoy consciente de que no hay tiempo, pero si vengo para jugar tengo que ponerme bien y no me puedo saltar la parte física", manifestó.

"Yo lo único que quiero es un par de días para recuperar fuerza y la parte física. Ahora ya tengo que cambiar el chip y a lo que vengo es a sumar y jugar", agregó.

El "Mago" explicó además que la demanda que interpuso contra Colo Colo está "suspendida". Respecto a su nuevo vínculo con los albos, detalló: "Firmé un contrato por tres meses. Yo buscaba firmar por un año, pero cuando se dio lo de los tres meses dije que sí porque es una oportunidad única para todos, no solo para mi, para revertir esta situación".

Consultado sobre la presión que significa luchar por no descender con Colo Colo, Valdivia aseguró que de sentirse presionado "me quedo en mi casa y digo 'no, ese fierro no lo agarro yo'".

"Hoy estamos en una situación atípica a lo que dice la historia del club, pero está en nosotros salir adelante", sostuvo.

LOS PRÓXIMOS 5 DUELOS DE COLO COLO

Huachipato (visitante) - sábado 5 de diciembre 17:00

Deportes La Serena (local) - martes 8 de diciembre 18:30

Unión Española (visitante) - sábado 12 de diciembre 18:00

Coquimbo Unido (local) - sin programación

Universidad Católica (visitante) - sin programación