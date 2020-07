Jorge Valdivia y paso de Mario Salas en Colo Colo: "No se la pudo. Equivocó el camino"

24Horas.cl TVN

10.07.2020

Jorge Valdivia criticó el manejo de Mario Salas como entrenador de Colo Colo, a varios meses de la salida de ambos de la institución. A su vez, el volante fue tajante en sentenciar que el DT "no se la pudo" en los albos.

En conversación con Radio ADN, el 'Mago' dio a entender que el 'Comandante' quiso "controlar" su vida, asegurando que "considero que cuando los entrenadores quieren controlar tu vida metiéndose en cosas personales, ya pasan a tener conflictos con el jugador y como todo en la vida. Si tu jefe te dice ‘oye acuéstate a las 10 o no vayas a tal lado'. Es mí vida y cóbrame por lo que pase de la puerta al trabajo hacía adentro".

"Eso personalmente no lo transo. Si alguien me tiene que cobrar, tiene que ser porque no fui a un tratamiento, a entrenar... Me gustaría que me criticaran porque me perdí un gol o porque jugué mal. A nadie le gusta que se metan en tu vida personal, por más que uno haga cosas que justifiquen que el resto se meta en tu vida personal", añadió.

Sobre lo futbolístico de Salas en Colo Colo, Valdivia sostuvo que "es poquito lo que Mario Salas pudo hacer en Colo Colo. A Pablo Guede se le criticó mucho porque cambió el sistema, pero es el segundo entrenador o el más exitoso en lo que va en todos los entrenadores en Colo Colo (era ByN)".

"Es bueno que los entrenadores van madurando, aprendiendo cosas nuevas y adaptándose a los jugadores que tienen. Él llegó con una idea, no se plasmó. Terminó antes de lo que él pensaba. Es un entrenador que fue exitoso en Católica, le fue bien en Perú, pero en Colo Colo no se la pudo", dijo.

"Equivocó el camino, cuando alguien no le va bien, es porque te equivocas. Son temas futbolísticos, no perdió porque un jugador no comió huevo el desayuno y anduvo mal. Las responsabilidades son compartidas, pero cuando el mensaje no es claro es mucho más difícil. Él muchas veces se equivocó en los caminos, en otras tuvo aciertos, pero en suma y resta fueron más negativos que positivos. Católica nos dejó muy atrás, en la Copa Sudamericana no pudimos seguir avanzando. Colo Colo es resultados y él no los tuvo", sentenció.

Cabe señalar que en 2019, tiempo en que Valdivia y Salas estuvieron juntos en Colo Colo, los albos terminaron en la segunda posición del Campeonato Nacional hasta el término anticipado del torneo por la crisis social y política que comenzó a vivir Chile en octubre.

En ese torneo, el 'Mago' sumó por el torneo apenas 640 minutos en diez partidos jugados, anotando dos goles.

