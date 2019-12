Jorge Valdivia y su renovación en Colo Colo: "No hay una propuesta de parte del club"

24Horas.cl Tvn

11.12.2019

Pasan los días y continúa la incertidumbre respecto a la continuidad de Jorge Valdivia en Colo Colo para la temporada 2020, algo que según el volante no se ha concretado porque no ha recibido ninguna propuesta de parte de Blanco y Negro.

"Más allá del interés de Mario Salas y de Marcelo Espina, que me repitieron que desean que siga en Colo Colo, no hay una propuesta de parte del club", aseguró en diálogo con CDF.

"Quiero seguir jugando, ojalá en Colo Colo, porque me motiva mucho la Copa Libertadores, pero si no se da, cerrar la puerta y agradecer. No es que la negociación pase por uno o dos años de contrato, es que simplemente no hay negociación", agregó.

No obstante, desde la concesionaria manejan otra versión de los hechos, la cual indica que el mediocampista sí recibió una oferta por parte del club, pero que el detalle que mantiene trabada la negociación es el tiempo.

Y es que, según reveló El Mercurio, mientras ByN está dispuesto a renovar su carta ofreciendo la mitad del salario (US$50 mil) y un año de contrato, el "Mago" quiere seguir hasta el 2021.