José Domingo Salcedo: "De aquí a unos años voy a ser técnico de Colo Colo, eso lo tengo segurísimo"

13.09.2019

José Domingo Salcedo ya alista su carrera como entrenador, pese a que aún sigue siendo futbolista activo al desempeñarse a sus 36 años en Cerro Porteño de Paraguay, su país natal.

En efecto, el jugador que pasó por Colo Colo entre 2007 y 2011 ya hizo el curso de entrenador y espera, a futuro, que su camino en esta nueva etapa en el fútbol se cruce con el Estadio Monumental.

"Recibí el título de director técnico. La verdad que me gusta mucho, me apasiona, ver el fútbol, siempre fui de conversar. Dentro de la cancha grito mucho, hablo. La idea es de aquí a algunos años terminar mi carrera como jugador de fútbol e iniciar la de DT", señaló 'Mingo' en conversación con Dalealbo.

Al mismo tiempo, agregó sobre una posible llegada al Cacique en unos años más que "una de mis rutas es Chile. Empezar acá en Paraguay, luego continuar en Chile y después otros países. Mi primera parada fuera de mi país, obviamente va a ser Chile. Me gustaría, creo que de aquí a unos años voy a ser técnico de Colo Colo, eso lo tengo segurísimo. Tengo visualizado lo que quiero, Colo Colo es una parada y un desafío importante. Sé que en algún momento voy a ocupar la banca".

Finalmente, Salcedo recordó una charla con Marcelo Barticciotto, quien le dejó en claro lo que significa ser entrenador del Cacique.

"Más que presión, para un entrenador dirigir Colo Colo es un orgullo. Capaz que será estresante por lo que mueve. Me acuerdo de las palabras que me dijo Marcelo Barticciotto una vez 'si uno pasa por Colo Colo y no es campeón, a uno no le fue bien, porque tiene toda la infraestructura y todo para contratar jugadores buenos, por ende siempre tiene que pelear arriba', esas fueron sus palabras y se me quedó grabado. Me acuerdo de eso, y si uno llega a Colo Colo tiene muchas cosas más, no es fácil, pero tiene herramientas para salir campeón y pelear algo importante"", cerró.

Salcedo jugó en el Cacique desde 2008 a 2011 (Foto: Agencia Uno).

