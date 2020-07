José Luis Navarrete y proyecto estadio de la 'U': "Por ahora es un tema imposible de reflotarlo"

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

24.07.2020

Poco más de un año estuvo José Luis Navarrete en la presidencia de Azul Azul. El ahora ex timonel presentó su renuncia a la testera de la concesionaria que administra a Universidad de Chile y fue reemplazado por Cristián Aubert.

En conversación con radio ADN, Navarrete habló por primera vez sobre su salida de la 'U', donde se refirió, entre otros temas, a la imposibilidad que los hinchas azules sueñen con tener un estadio propio.

"Técnicamente ya no lo soy (presidente), está informado a la comisión financiera y hoy vuelvo a ser un director más que va a colaborar con el actual presidente nombrado, Cristián Aubert", expresó.

"Las motivaciones fundamentales son enfocar mi esfuerzo y trabajo. Son decisiones personales de las que no tengo que dar más explicaciones, pero les puedo decir que necesito retomar mi trabajo personal y proyectos, la U demanda 24/7, hay que ser honestos y autocríticos. No podría darle el tiempo que requiere, y para eso hay un nuevo presidente", añadió.

Además, agregó: "Sobre mi permanencia en la U, la mediatez de la noticia y dinámica de lo que pasa no me permite estar tranquilo para hacer un análisis. Lo haré más adelante, pero puse todo mi compromiso para tener a mi querido equipo donde esta hoy. Pasamos momentos difíciles, me tocaron momentos como la desvinculación de Alfredo Arias, un momento crítico como fue conversar de frente con un ídolo del club (Johnny herrera), reducir los gastos en un monto importante, enfrentar a los jugadores y decirles cara la cara que por las dificultades y la pandemia había que reducir los sueldos. Son muchos momentos gratos e ingratos acumulados".

Consultado sobre el tema del estadio propio de la U, Navarrete concluyó: "Cuando tomamos la presidencia de manera interina en marzo, y después soy validado en abril del año pasado, el proyecto estadio quedo congelado dada la realidad económica que teníamos. En el fútbol pueden existir sorpresas y quizá en el futuro, no en este mandato, exista la intención de construir el estadio. Por ahora es un tema imposible de reflotarlo".

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: