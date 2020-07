José Luis Sierra elige entre Colo Colo, la U y la UC: "Siempre me ha gustado su forma de jugar"

24horas tvn

14.07.2020

José Luis Sierra reconoció que le gustaría tener la posibilidad de dirigir a Universidad Católica y alabó la filosofía que históricamente ha tenido el elenco cruzado, tanto dentro como fuera de la cancha.

En conversación con el programa Despelotados, el “Coto” fue consultado por cuál sería el club que elegiría para volver a entrenar si es que la UC, Colo Colo y Universidad de Chile le propusieran las mismas condiciones.

Sin titubear el ex DT de los albos indicó que sería Católica, ya que “siempre me ha gustado la forma de jugar que tiene. Más allá de cambio de entrenadores y una cosa u otra, tiene una formación desde la base en sus jugadores y es de los pocos equipos que intenta mantener una línea. Ha tenido cambios, pero en la base, mantiene ese gusto por el buen fútbol, por tener la posesión del balón”.

En su argumentación, el exseleccionado chileno, indicó que “Colo Colo y la U, dependen mucho de los jugadores que quieren. Cambian de un entrenador de una idea a otro de una totalmente distinta, porque son clubes que tienen una exigencia demasiado grande… si no ganan, se van todos para afuera. En eso, Católica es mucho más mesurada y tiene una línea más coherente en el tiempo”.

Sierra también admitió que el elenco cruzado “hoy tiene esa tranquilidad mediática que muchas veces, no tienen Colo Colo y la U, que es muy importante para poder trabajar y aislarte del ruido externo”.

LA SALIDA DE MARIO SALAS

En otro ámbito, Sierra se refirió también a su excompañero de equipo, Mario Salas, a quien alabó como uno de los entrenadores más importantes del fútbol chileno. El zurdo, dijo no entender las razones de su despido de Colo Colo.

“Es medio ilógico que un técnico que sale campeón de la Copa Chile, a la tercera o cuarta fecha del siguiente torneo, terminan sacándolo. No le encuentro mucho sentido. Es un técnico que tiene mucha capacidad”, comentó.

En cuanto a lo que fue su paso por el Cacique, el “Coto” comentó que “hubo partidos en que el equipo no jugó bien, perdimos y la gente estaba molesta. Cuando he salido a la calle, siempre ha habido mucho cariño y respeto de parte de los hinchas. Me hubiese gustado irme de Colo Colo como fue de Unión, salir bien”.