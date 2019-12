José Pedro Fuenzalida: "En Colo Colo estaban siendo amenazados"

24Horas.cl TVN

09.12.2019

José Pedro Fuenzalida protagonizó una extensa entrevista con La Tercera en la que sorprendió al revelar que el plantel de Colo Colo estaba amenazado durante este término anticipado del campeonato.

Consultado por si le llamó la atención de que Esteban Paredes no quería jugar lo que restaba de torneo, "Chapita" respondió: "En Colo Colo estaban siendo amenazados. Hay un componente en el fútbol que son los barrabravas, que no se han podido controlar. Y ahora nos dimos cuenta de que siguen ahí, que siguen amenazando el fútbol".

"Ojalá esto de pie, porque hay que erradicarlos. El fútbol es de los hinchas, es lindo cuando se forman barras, pero no barrabravas", agregó.

En la misma entrevista, Fuenzalida explicó el motivo por el cual decidió jugar por Colo Colo y no por Universidad de Chile, pese a que el técnico Jorge Sampaoli lo llamara varias veces, según el propio futbolista confesó.

"Fue una experiencia muy buena porque estuve en el club más grande de Chile, el más popular. Me permitió crecer. Cuando lo decido fue porque sabía que si quería madurar como jugador tenía que salir de mi zona de confort, que era Católica", explicó sobre su paso por los albos.

"Cuando voy a Colo Colo no digo que es el club de mis amores, no lo hago por eso. Lo hago porque es el club más grande de Chile y donde más podía crecer y madurar", complentó.

En tanto sobre el motivo por el cual rechazó ofertas de la U, explicó: "Porque ese proceso de madurar ya lo había logrado en Colo Colo. Ese paso de Colo Colo a la U es otra cosa. Era una decisión más deportiva o monetaria. Colo Colo y la U están a la misma altura y no me hubiese gustado en los dos equipos. A mí me gusta la identificación y por eso me costó tanto ir a Colo Colo. Yo me identifico con Católica, con sus valores, con la institución".