José Pedro Fuenzalida: "Hoy quiero confirmarles que seguiré siendo jugador de Universidad Católica"

29.12.2021

Después de varios días de rumores y especulaciones, finalmente José Pedro Fuenzalida confirmó que seguirá vistiendo la camiseta de Universidad Católica la temporada 2022.

Mediante su cuenta de Instagram, el "Chapa" reconoce que "va quedando menos tiempo de carrera profesional y cuesta mantener el nivel que exige un equipo como Católica" y por eso dudó en continuar.

No obstante tras semanas reflexionando, el jugador confirmó que "seguiré siendo jugador de Universidad Católica he intentaré representarlos de la mejor manera, como siempre he intentado hacerlo".





"Gracias al club por darme la tranquilidad y la confianza de poder seguir vistiendo estos colores. Gracias a todos los cruzados por el cariño que me transmiten constantemente. Gracias a mis compañeros y cuerpo técnico por todo lo que me entregan día tras día", concluyó.