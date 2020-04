José Rojas confiesa la explicación que le dieron tras su salida de la U de Chile

24horas tvn

30.04.2020

El Apertura 2015 fue el último torneo de José Rojas con la camiseta de Universidad de Chile luego de que no se llegara a acuerdo para la continuidad del defensor.

¿Qué pasó realmente? Rojas, en diálogo con La Magia Azul en conjunto con Redgol, reveló qué le dijeron en Universidad de Chile para explicar su salida.

"Cuando él llega (Sebastián Beccacece) a la U yo terminé contrato y no me renovaron. Me dijo que era decisión de los dirigentes y los dirigentes que me decían que fue por Beccacece", detalló, agregando que "nunca se va a saber quién dice la verdad cuando empiezan con ese pimponeo".

Respecto a si se sentía decepcionado de Beccacece, Rojas manifestó: "No soy rencoroso, trato de desear siempre el mayor de los éxitos. ¿Y si fue decisión de él? No me siento desilusionado".

EL ESTADIO MONUMENTAL

En la misma entrevista, se le consultó a Rojas sobre qué le pasa a la U que no puede vencer a Colo Colo en el Monumental.

“Si tuviésemos la formula… Si tuviera la receta… es que siempre pasa algo, no sé qué mierda”, fue su sincera reacción.