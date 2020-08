Juan Carlos Gaete detalló qué hizo tras renunciar a Colo Colo: "Me fui al cerro"

24horas tvn

13.08.2020

Juan Carlos Gaete sorprendió a inicios del 2019 cuando decidió no seguir en Colo Colo apenas unas semanas después de haber sido fichado desde Cobresal.

Después de muchas especulaciones, finalmente el delantero explicó que no quedó conforme con el acuerdo económico que había llegado su representante con los albos.

"Mi representante me dijo que me iba a asegurar mi futuro. Llegué a firmar y le digo a (Cristián) Ogalde que esta plata no me iba a asegurar el futuro", comenzó diciendo diciendo en una entrevista vía Instagram con Patricio Vergara.

"Decidí no quedarme porque no estaba de acuerdo con la plata, él (Ogalde) me vendió otra historia, peleo con él y le digo que no me iba a presentar, que no le iba a dar el gusto", agregó.

"ME FUI AL CERRO"

En la misma entrevista, Gaete detalla qué hizo tras rechazar el contrato de Colo Colo, club del cual se declara hincha y espera regresar.

"Fui a pensar, necesitaba pensar, me fui a un cerro. Estuve todo el día ahí (...) Después me vine a El Salvador y no tenía ni plata para el bus para venirme", detalló.

Gaete explica que posterior a eso viajó a Argentina, donde Colo Colo realizaba la pretemporada para hablar con el entrenador. "Hablé con el ´profe´pero tampoco le quise explicar, yo estaba muy cerrado, no tenía esa confianza de contar el por qué", agregó.

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: