Juan Carlos Gaete: "En Colo Colo tuve mala suerte, pero si se da otra oportunidad, quiero volver"

Agencia Aton

22.10.2021

Juan Carlos Gaete volvió en 2021 a Colo Colo pero apenas jugó seis partidos y anotó un gol en su segunda breve etapa en el Cacique al no convencer al técnico Gustavo Quinteros, por lo que retornó a Cobresal.



En el cuadro minero es el club donde ha mostrado su mejor versión y lo demostró al ser figura en el triunfo del jueves por 2-1 como visita ante Unión La Calera, donde el delantero aportó con dos asistencias.



"Me he sentido mucho más cómodo. Necesitaba ir volviendo y espero seguir así. Tengo el apoyo de varios compañeros y amigos, hermanos, y espero seguir mucho tiempo acá. Gustavo Huerta saca lo mejor de mí. No venía con continuidad, pero estamos volviendo al nivel que quiero tener", reconoció el ariete a TNT Sports.



Además, el atacante se mostró ilusionado de poder instalarse en la Copa Sudamericana, después de que el conjunto nortino trepara a zona de clasificación a torneos internacionales: "Tenemos un lindo grupo y en los momentos malos nos mantenemos unidos. Ahora a no bajar los brazos, a seguir en la misma, en la racha y esperar que me vaya bien".



Sin embargo, Gaete no le cerró la puerta a Colo Colo: "Tuve mala suerte. Bajé mi rendimiento, así que ahora espero volver al nivel de antes. Y si se da otra oportunidad en Colo Colo, volver y darle con todo. Y si no seguir. Esto no se acaba".