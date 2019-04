Juan Carlos Gaete: "Me gustaría volver a Colo Colo, pero sería feo dejar a mis compañeros acá"

24Horas.cl TVN

01.04.2019

Juan Carlos Gaete protagonizó "la teleserie" del verano en Colo Colo, luego de haber sido fichado desde Cobresal y finalmente dar pie atrás a su decisión por jugar en los albos y decidir partir a prestámo a Deportes Santa Cruz.

Y en conversación con Fox Sports, el extremo se refirió a una posible vuelta al Cacique para el próximo año, ya que el club popular es dueño de su pase,

"Me gustaría volver a Colo Colo a final de año, pero sería feo dejar a mis compañeros de acá, igual que al cuerpo técnico. El profe 'Arica' Hurtado creyó en mí y me dio la oportunidad de llegar acá, así que espero quedarme hasta fin de año y lograr el ascenso, que es lo queremos todos", dijo.

Al mismo tiempo, Gaete señaló que su llegada a Santa Cruz fue importante para él debido a que logró "reencantarse con el fútbol".

"Estoy tranquilo, adaptado y mis compañeros me tratan super bien. Me gusta el equipo, me siento cómodo y me gusta estar acá, me volví a encantar con el fútbol. Estaba chato con toda la situación que sucedió tras mi salida de Colo Colo", subrayó.

Luego, el jugador dio luces de su abrupta salida del Cacique, donde no alcanzó a debutar de forma oficial.

"Me hubiese gustado estar en Colo Colo, pero no se dio y ahora estoy más tranquilo, ahora solo tengo que esperar la oportunidad para llegar de nuevo y demostrar por qué me llamaron. Algunos dicen que (Jorge) Valdivia me había hecho bullying y todo, pero era falso, todos fueron muy buenos conmigo, incluido Mario Salas... ¿La salida del club? fue cosa mía. Nada de lo que se especuló es verdad, pero fue algo personal que no puedo decir", argumentó.

Finalmente, confesó qué aspecto le falta mejorar, sentenciando que "la definición y el carácter, a veces me taimo por nada, me pongo en blanco y me taimo conmigo mismo".