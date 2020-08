Juan Carlos Gaete reveló el motivo por el que se fue de Colo Colo: "No estaba de acuerdo con la plata"

24Horas.cl TVN

12.08.2020

Juan Carlos Gaete sorprendió a inicios del año pasado cuando decidió no seguir en Colo Colo apenas unas semanas después de haber sido fichado desde Cobresal.

Muchas teorías surgieron sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta drástica decisión, pero nunca se había conocido la verdad. Hasta ahora.

Y este miércoles, más de un año y medio después de lo ocurrido, el jugador del elenco minero confesó la razón por la que decidió partir del 'Cacique'.

"No estaba de acuerdo con la plata, mi representante me dijo que me iba a asegurar mi futuro. Llegué a firmar y le digo a (Cristián) Ogalde que esta plata no me iba a asegurar el futuro", comenzó diciendo al CDF.

Al mismo tiempo, añadió que "decidí no quedarme porque no estaba de acuerdo con la plata, él (Ogalde) me vendió otra historia, peleo con él y le digo que no me iba a presentar, que no le iba a dar el gusto".

Finalmente el jugador remarcó ser hincha de los albos, y que se ilusiona con regresar al 'Cacique'.

"Soy hincha de Colo Colo y casi me hago un tatuaje del escudo en el pecho. En Colo Colo estuve una semana y fue la mejor de mi vida. El estadio es hermoso y los jugadores un siete. Quiero volver el otro año, esa es mi meta", cerró.

