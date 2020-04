Juan Manuel Insaurralde recuerda anécdota con Lionel Messi: "Mi primera reacción fue quedarme duro"

24Horas.cl TVN

22.04.2020

Juan Manuel Insaurralde, defensor de Colo Colo, recordó una anécdota en donde fue sorprendido por Lionel Messi durante un partido de la UEFA Champions League.

En aquel entonces, el 'Chaco' jugaba por el Spartak Moscú y les tocó iniciar la Liga de Campeones nada más y nada menos que visitando al Barcelona en el Camp Nou, en un partido donde los rusos llegaron a estar ganando por 2-1, pero que finalmente terminaron perdiendo.

"Fue algo que me lo voy a guardar para toda mi vida porque lo nuestro, siendo sincero, fuimos a no pasar vergüenza porque en ese Barcelona estaban todos. Era un equipo con una jerarquía increíble", dijo en diálogo con el programa Ataque Futbolero.

Tras ello, el jugador de Colo Colo recordó un increíble momento con Messi, asegurando que se sorprendió que la 'Pulga' supiera quién era él.

"Estoy ahí en el túnel, formado para entrar al campo, y se acerca Lionel y me dice: ¿Qué hacés Chaco?'. La verdad me sorprendió porque pensé que ni me registraba, ni me conocía, nada. Me dice cómo estás, mi primera reacción fue quedarme duro y no podía hablar porque me había dicho 'Chaco'", subrayó.

Además, agregó que "no entendía nada y como que quería sacar la palabra, pero no me salía porque me quedé impactado. Ahí nos pusimos a charlar, me conocía, y me preguntó como me trataban los rusos. Eso habla de la enorme humildad que tiene y por eso es algo único que me lo llevo para siempre", confesó.

Al mismo tiempo, Insaurralde dio detalles del regreso que tendrá Colo Colo a las prácticas en un tiempo más.

"Es muy probable que a corto plazo volvamos y entrenemos en grupos. Se tienen que juntar y definirlo. Lo que más quiero es que termine esta pandemia que tan mal nos tiene a nivel mundial. El coronavirus es un aprendizaje para que valoremos las pequeñas cosas de la vida", cerró.

