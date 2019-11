Jugadores de O'Higgins arriesgan dura sanción por no asistir a tiempo a control antidoping por charla del "Fantasma" Figueroa

Matías Sepúlveda y Fabrizio Ramírez son acusados de dopaje por no presentarse al control en el momento que debían, pues el DT no los dejó salir de su plática.

24Horas.cl Tvn

14.11.2019

Un dramático momento viven dos jugadores de O'Higgins luego de que se les acusara de dopaje, pese a que no han marcado un resultado analítico adverso. Se trata de Matías Sepúlveda (20 años) y Fabrizio Ramírez (22), quienes arriesgan una dura sanción no asistir a tiempo a control antidoping.

Según informó La Tercera, a ambos jóvenes volantes les imputan intentar manipular el proceso de toma de muestra por no presentarse a orinar en el momento que debían. ¿Lo insólito? el motivo. Y es que los jugadores no pudieron acudir porque el técnico Marco Antonio Figueroa no les permitió salir de su charla técnica.

El hecho ocurrió el pasado domingo 1 de septiembre cuando O'Higgins cayó por 0-3 ante Huachipato. Según se consignó el informe de la denuncia, ante la insistencia del comisario de la Comisión Nacional de Control de Dopaje (CNCD) para que los jugadores fueran al control, el propio "Fantasma" lo habría insultado por sus constantes llamados a la puerta del camarín.

El problema ahora es la sanción que arriesgan los jugadores, pues el Código Mundial Antidopaje estipula que el no presentarse es tan grave como un resultado analítico adverso, por lo que el castigo podría alcanzar los dos años de suspensión.

En el club, en tanto, aseguran que la situación no fue tan grave como lo detalló el informe, pues lo futbolistas habrían asistido a la prueba con sólo cinco minutos de retraso.

Así se definen los cupos a los torneos internacionales 2020 en el fútbol chileno Leer más

ANFP evalúa dar por finalizada la temporada 2019 y así quedaría la tabla de posiciones