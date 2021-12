"Jugué 114 minutos": El refuerzo de la U que llegó como enganche pero que nunca lo fue

24horas tvn

15.12.2021

"Fue uno de los grandes errores de mi carrera". Así el ex futbolista argentino Hugo Lamadrid recuerda su breve paso por Universidad de Chile que se concretó en 1991 proveniente de Racing.

En diálogo con ESPN Chile, Lamadrid lo reconoce como un error por cómo se concretó su llegada al fútbol chileno y en específico a la U.

"Yo me entero arriba del avión, faltando 10 minutos para aterrizar en Santiago, que el representante me dice: 'Mira Hugo no vienes como número 5, sino que como enganche con gol", relató para sorpresa de todos.

¡LAMADRID Y SU FUGAZ PASO POR UNIVERSIDAD DE CHILE, DONDE JUGÓ 114 MINUTOS!#ESPNF90Chile El ex volante argentino relató su extraña llegada a la U: "Me entero arriba del avión que no venía de número 5, venía de enganche con gol; nada bien podía salir". Míralo por #ESPNenStarPlus. pic.twitter.com/28WthSJnFU — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) December 14, 2021

"Yo con un metro 92, me estaba desabrochando el cinturón para bajarme el avión y te juro me digo: 'Y ahora qué hago'. No tenía a ningún cercano porque la persona que me llevaba no era nadie de confianza", agregó.

Lamadrid, que era un volante de contención, reconoce que "nada podía salir bien" considerando cómo se concretó su llegada a la U. "De hecho, yo jugué 114 minutos (...) Creo que fue uno de los errores más grandes de mi carrera porque no fue consciente de la oportunidad que se me presentaba", manifestó recordando que el volante de contención en ese equipo era Luis Musrri.