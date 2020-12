Julio Barroso y la lucha de Colo Colo por no descender: "Son los partidos más importantes de mi carrera"

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

18.12.2020

Este sábado se disputará un nuevo clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, cuando se enfrenten a las 18:00 horas en San Carlos de Apoquindo, en un duelo con realidades opuestas para ambos elencos, pues mientras los cruzados buscarán dejar atrás la eliminación en la Copa Sudamericana ante Vélez Sarsfield, el Cacique intentará comenzar a salir del fondo y la amenaza del descenso.

En ese sentido, Julio Barroso, defensa de los albos, aseguró que el cotejo ante los de la franja será una de las tantas finales que afrontarán para salir de la delicada situación.

"Estamos convencidos que tenemos 11 partidos muy importantes. Me atrevería a decir que en mi carrera son los más importantes que me toca jugar. Nuestra mentalidad el sábado es ir a ganar. Si confiamos y tenemos ese grado de mentalidad siempre es posible ganar. El ánimo después de un triunfo es mejor. No nos confiamos, pero es importante tener ese ánimo", reconoció el zaguero en conferencia de prensa.

"Ellos más allá de perder esta fase (cuartos de la Sudamericana) han hecho una competencia extraordinaria. Es un equipo que juega bien, con identidad de juego y como todos con fortalezas y debilidades, las que trataremos de aprovechar", añadió sobre la UC.

Sobre la lucha por no descender, el "Almirante" sostuvo: "Tenemos una responsabilidad grande y apelamos al todo; sacar lo mejor de cada uno. Hay una mentalidad ganadora que recuperar y vamos a insistir en que cada uno se de cuenta de la identidad del escudo que llevamos".

También, el defensor desclasificó la pelea que tuvo con su compañero Pablo Mouche: "Al no tener la oportunidad de informar hay muchas cosas que ustedes por ahí no saben. Con Pablo compartirnos inferiores en Boca Juniors, asados y comidas con la familia. La pelea es parte del fútbol, no lo llevamos más allá. Como sabemos que este club genera y que la pelea también, entendemos que el fútbol es así. Con Pablo estamos bien. He tenido muchas peleas en el fútbol, con referentes en Boca incluso. He atravesado planteles con peleas y es parte de buscar el equilibrio. No hay más que eso. Nos vamos a pelear y vamos a seguir peleando, por ahí con otro compañero. Ya está, es así. Fue una situación que generó, pero con Pablo tenemos una buena relación".

Por último, respecto a una renovación, Barroso comentó: "Hace un tiempo informaron que seis jugadores no queríamos renovar, que nos ofrecieron un mes. Entiendo que estamos mal deportivamente pero también quiero cuidar que no haya mala intención. Lo que más queremos es sacar esto adelante. Yo tengo contrato hasta final de temporada. Yo quiero vestir esta camiseta donde sea y como sea. No quiero abusar del cariño de la gente como medio para estar en el club, el fútbol es mérito. Sabré yo también si no estoy a la altura".

