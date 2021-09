"Justo antes de un partido con Colo Colo": La anécdota de Walter Montillo con Larrivey como protagonista

El ahora ex volante de Universidad de Chile detalló una historia que destaca el nulo historial de lesiones del delantero de los azules. "No lo podía creer", afirmó.

24.09.2021

En la previa del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, Walter Montillo protagonizó una entrevista en la que se refirió a sus expectativas para el encuentro, la importancia de Esteban Valencia y una llamativa anécdota con Joaquín Larrivey.

"Siempre intenté acompañar a la U desde que me fui en 2010 y sigo pendiente. Ojalá se pueda romper la maldición. Es tan simple como jugar mejor que el otro equipo, ojalá puedan hacer su mejor partido y quedarse con los tres puntos", manifestó en el programa “Plan Vital De a Tres”.





En tanto sobre el nuevo DT de los azules, Montillo resaltó que ahora Universidad de Chile "tiene un técnico que conoce la idiosincracia del club y entiende a los jugadores. Hay una U con más dinámica. Ojalá le vaya muy bien".

"NO LO PODÍA CREER"

Durante la conversación en el programa con Juvenal Olmos, Claudio Borghi y Marcelo Vega, comenzaron a destacar el momento de Joaquín Larrivey, especialmente por su regularidad.

A partir de esto, Montillo contó una anécdota con el delantero argentino para explicar que, pese a los 37 años del jugador, no ha sufrido lesiones.

"Los dos llegamos a Chile el mismo día, los dos estábamos en la puesta a punto (...) Justo el día antes de enfrentar a Colo Colo en la Copa Chile, él siente algo en el gemelo", comenzó relatando.

Minutos más tarde, Montillo detalla que Larrivey se le acercó para explicarle que "nunca me desgarré, no sé lo que es, por eso salí del entrenamiento".

"Y yo no lo podía creer, yo lo conocía recién ahí. Un desgarro es lo más normal que tenemos, las lesiones musculares en los jugadores de alto rendimiento es lo más común que hay", explicó.

"Él me decía `yo no sé lo que es, por eso me asusté` y al final solo era un desgaste mismo del entrenamiento. Así que imagina la vigencia que tiene, es impresionante. No escuché a muchos jugadores que no se lesionen", concluyó.

