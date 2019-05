"Kalule" Meléndez y la foto viral con Marcelo Salas: "Resalta que le doy un pisotón"

El ex volante de Colo Colo se refirió a una imagen de un Superclásico en la que aparece el histórico delantero de Universidad de Chile tirado en el suelo.

24Horas.cl TVN

16.05.2019

Cuando restan pocos días para el esperado duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo, el ex volante de los albos, Rodrigo "Kalule" Meléndez se refirió a una imagen viral de los Superclásicos.

En diálogo con DaleAlbo, el retirado futbolista se refirió a una imagen que él protagoniza y donde pareciera que le da un pisotón en el suelo a Marcelo Salas, histórico delantero de los azules.

"Parece nomás, me la han mostrado varias veces (ríe). Soy un respetuoso del fútbol y de Marcelo. Es un ícono en el fútbol chileno. Debe haber pasado por algún motivo o el pie por el costado, pero la imagen resalta que le doy un pisotón", expresó.

Respecto al clásico que más recuerda, Meléndez respondió: "Son todos lindos recuerdos de aquella etapa que nos fue bastante bien. Pero seguramente el que le queda en la retina a la gente es donde ganamos el torneo y se dio una alegría inmensa a la gente".

Entrevista con Rodrigo Meléndez: "Mi intención es dirigir" Entrevista con Rodrigo Meléndez: "Mi intención es dirigir" Play Ver Video Play 00:00 Mute Full-Screen El "Kalule" conversó con 24Horas.cl donde comentó algunos aspectos de su carrera como jugador y ahora sus desafíos como entrenador. VER MÁS VIDEOS









Programación Superclásico:

U. de Chile vs. Colo Colo | Sábado 18 de mayo | 12 horas | Transmite CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF.

PROGRAMACIÓN DÉCIMATERCERA FECHA

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión La Calera vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

O'Higgins vs. Everton. 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio CAP.

Coquimbo vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.