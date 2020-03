"Kike" Acuña confirma a Robin Van Persie en su partido de despedida: "Aceptó venir a Chile"

El retirado volante confirmó que la ex estrella de la selección holandesa y del Manchester United será uno de los invitados estelares.

24Horas.cl TVN

09.03.2020

Dos años han pasado desde su retiro oficial como futbolista profesional y ahora Jorge "Kike" Acuña comienza a planificar su partido de despedida, el cual ya tiene confirmado a una figura de nivel mundial.

¿Su nombre? Robin Van Persie, ex delantero de la holandesa y figura de clubes como Arsenal y del Manchester United con quien compartió cuando ambos jugaban por el Feyenoord de Holanda.

"Con Dirk Kuyt no conversé más. Con el que sigo en contacto es con Robin Van Persie", reconoció Acuña en diálogo con AS Chile.

Consultado sobre si se ha contactado con el ex goleador por esta nueva etapa que vive Acuña como entrenador, respondió: "No, solamente me mandó felicitaciones. Hablé con él porque tengo pensado hacer mi despedida del fútbol, ojalá en San Carlos de Apoquindo y Van Persie es uno de mis invitados".

"Entonces lo conversé con él y aceptó venir a Chile para ese día. Solamente nos comunicamos para eso", concluyó.