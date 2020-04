'Kike' Acuña y su paso por la 'U': "Me llevaban tatuadores para que cambiara mi tatuaje de la UC"

24Horas.cl TVN

16.04.2020

Actualmente Jorge Acuña se encuentra muy ligado al fútbol, ya que se desempeña como entrenador de la Sub 17 de Unión San Felipe.

Y en diálogo con 24 Horas Deportes, a través de un live en nuestra cuenta de Instagram, el 'Kike' recordó grandes vivencias durante su destacada carrera.

"Después de un cambio rotundo que hice en mi vida, cuando me di cuenta que estaba echando a perder todo lo bueno que hice en mi carrera futbolística, después de eso hay un nuevo inicio. Siempre supe que las puertas se me iban a volver a abrir, que me iba a ganar el respeto y la admiración. Gracias a Dios se dio de esa forma y estoy más cerca de lo q más amo, que es el fútbol, y agradecido de la oportunidad que me dio San Felipe y su presidente, de poder formar parte de esta linda institución a la que le tengo muchísimo cariño", dijo sobre su presente.

Tras ello, recordó innumerables experiencias, donde llamó la atención la que lo acerca a su paso en Universidad de Chile, equipo en el que jugó pese a estar ampliamente identificado con Universidad Católica.

"Tengo tatuajes de Católica, incluso me hice otro hace 3 meses. A mi hijo ya le puse la camiseta... Tengo muy lindos recuerdos, pero sé que hay gente me hizo la cruz por el hecho de haber ido a jugar a la 'U'", recuerda.

Su paso por los azules el ex Feyenoord lo cataloga como "negativo, pero no porque haya sido la 'U', porque ahí conocí personas muy lindas, pero sin duda fue un error porque yo soy hincha de Católica. Todo Chile lo sabía y sabían hasta que tenía tatuaje de la UC".

Ahí, Acuña realizó una llamativa confesión, donde sostuvo en la conversación en el Instagram de 24 Horas Deportes que desde la barra de los azules le llevaron a un tatuador para modificar el que tenía de los cruzados.

"Cuando entrenábamos en el Caracol Azul había hinchas que iban especialmente a putearme, me puteaban en el estadio, me llevaban tatuadores para que me sacara los tatuajes, entonces al final fue un error, pero no porque haya sido la 'U' sino por la rivalidad que hay entre los dos equipos y yo hasta ese momento yo era un símbolo en la Católica", subrayó.

Sobre lo mismo, agregó que "el jefe de la barra me llevaba tatuadores para que me cambiara el tatuaje de la Católica. Me decían te traigo a este compadre para que te haga cualquier cosa y para que te borres eso. Siempre iban con respeto, y hasta después al final yo tuve buena onda con ellos. No sé si se cansaron, o entendieron que yo no me iba a cambiar nada, y que iba a tratar de jugar de la misma forma en que defendía a la Católica. Igual, yo jugaba con un calzoncillo de la UC debajo o siempre tenía algo".

Además, Acuña realizó una reflexión sobre el costo que tuvo cambiarse de vereda: "Trabajé tanto para poder lograr que la gente de la UC se identificara conmigo que después me di cuenta que lo perdí en un segundo por ir a la 'U'. Es fome. Son cosas que uno no las puede arreglar".

Finalmente, sobre este episodio en su carrera, el ex seleccionado chileno recordó el día que le tocó enfrentar a la UC vistiendo la camiseta de la U. de Chile.

"Fue duro cuando jugamos el Clásico. Yo jugando por la 'U', no dormí nada el día anterior porque sabía que me iban a putear de los dos lados. Me dolió mucho cuando la barra Los Cruzados me cantaban. Me caían lágrimas, era una pena enorme", sentenció.

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: