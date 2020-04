Kike Acuña revela el nombre del jugador con el que más sufrió: "Me hizo quedar en ridículo"

24Horas.cl TVN

24.04.2020

Jorge Acuña reveló sabrosas anécdotas de su carrera en una conversación que sostuvo a través de un Instagram Live de 24 Horas Deportes.

Una de ellas fue un recuerdo que vivió en Universidad Católica, donde, según él, tuvo el peor partido de su vida por culpa de Esteban 'Huevo' Valencia.

Al responder sobre qué jugador fue con el que más sufrió en una cancha, el 'Kike' no lo pensó un segundo. "Tengo la respuesta altiro: es chileno, jugó en la 'U', en Palestino, tiene un hijo jugando en Calera... El 'Huevo' Valencia jugando por Palestino".

"No es por menospreciarlo ni nada, pero yo jugué contra jugadores de talla mundial, cuando fuimos a Brasil estaba Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, Kaká... pero el hueón que me hizo quedar en ridículo en San Carlos fue el 'Huevo' Valencia", dijo.

Pero su recuerdo no se quedó ahí, ya que incluso reveló que Juvenal Olmos, DT de la UC en ese entonces, lo reemplazó en el entretiempo.

"No lo agarré nunca. Juvenal me sacó en el entretiempo porque me iban a expulsar, me esquivaba hasta las patadas. Ese fue el peor partido de toda mi vida", cerró.

