La "Arellanización" que tuvieron Maximiliano Falcón, Ignacio Jara y Pablo Solari en Colo Colo

24.12.2020

Maximiliano Falcón, Ignacio Jara y Pablo Solari fueron Arellanizados por el Club Social y Deportivo Colo Colo en una actividad en la que conocieron la historia del club y lo que representa para la gente en el país.

En plena cancha del Estadio Monumental, las incorporaciones del Cacique conocieron a través de un relato de integrantes del área de Patrimonio parte importante de la historia del club.

“Nunca está de más conocer del lugar en el que uno está. Este es nuestro trabajo y en lo personal me gusta entregar el máximo de mí en el equipo donde estoy. La vida está llena de adversidades, pero lo importante es sobreponerse a ellas y eso ayuda a crecer como persona y como grupo y en ese sentido todo este plantel está haciendo lo imposible por dar lo mejor en la cancha para salir de este momento negativo. Ahora más que nunca es cuando debemos estar todos juntos”, manifestó el defensor uruguayo.

En tanto, Ignacio Jara reconoció sentirse muy identificado con la historia y camiseta del Cacique porque toda su familia es colocolina.

“Quizá me siento mucho más identificado que Maximiliano y Pablo. Una por ser chileno y otra porque en mi familia son todos colocolinos. Por cosas del fútbol a los 15 años me fui a Calama, pero siempre he estado ligado a esta camiseta. Sé lo que cuesta sacrificarse para llegar a casa con algo de comer a la familia y sé que eso sucede con muchos hinchas de Colo-Colo. El pueblo colocolino es de mucha lucha, de mucha entrega y nosotros debemos hacer lo mismo dentro del campo de juego por esta camiseta”, comentó.

Por su parte, Pablo Solari, quien proviene de Talleres de Argentina, comentó: “Uno dentro de la cancha sufre esto como si fuese hincha de toda la vida, como si hubiese estado toda la vida en el Club. Uno lleva poco tiempo acá, pero sabe que dentro de la cancha hay que tirarse de cabeza a luchar cada balón, es parte del espíritu futbolístico de cada uno”.

"SE EMPAPEN DE LA HISTORIA COLOCOLINA"

Para Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, esta Arellanización sirvió para que los 3 nuevos jugadores se empapen del sentimiento colocolino.

“Hoy hemos vivido una nueva Arellanización, la que fue bastante emotiva hacia los nuevos jugadores e incorporaciones que han llegado al Club, como Maxi Falcón, Ignacio Jara y Pablo Solari. Valoramos mucho la actividad ya que este es el momento donde hay que poner mucha fuerza y estar cada vez más unidos para poder sacar esta tarea adelante”, comentó.

“Esta ya tradicional actividad del Club Social y Deportivo Colo-Colo va en esa línea, que los jugadores que vistan la camiseta de nuestra institución se empapen de la historia colocolina, la que a nuestro juicio es la más linda de todas, y que puedan sentir un poco más del sentimiento que ha hecho grande a Colo-Colo”, puntualizó.

Esta jornada de Arellanización se suma a la realizada con anterioridad a Gustavo Quinteros y todo el cuerpo técnico de Colo-Colo.

