La arenga de la U antes del Superclásico: "Estamos en la mierda, ahora tenemos la posibilidad de salir"

20.05.2019

Pasan las horas y se siguen conociendo detalles de lo sucedido en el Superclásico que protagonizaron Universidad de Chile y Colo Colo (1-1). Ahora apareció un video que muestra la arenga que dio Matías Rodríguez minutos antes del encuentro.

El capitán azul, tras la ausencia de Johnny Herrera, reunió a sus compañeros en el camarín para hacerles sentir la importancia del encuentro, más aún considerando el momento que vive el equipo tras estar en las últimas posiciones.

Matías Rodríguez fue el capitán de la U en el clásico, y así arengó a sus compañeros antes de saltar a la cancha.



LA ARENGA DE MATÍAS RODRÍGUEZ

"Estamos en la mierda, estamos en la mierda, pero ahora tenemos la posibilidad de salir porque si ganamos hoy, la moral de todos se levanta. Nosotros necesitamos ganar hoy. Agresivos, agresivos no quiero decir con una patada, agresivo es con la pelota, le vamos y le hacemos sentir.

Los delanteros, Negro (Benegas), Ángelo, Ubilla, cuando vayan a sacar, a rechazar, ahí dejamos un poquito. Que nos sientan, igual nosotros atrás ¡Vamos!"

PROGRAMACIÓN DÉCIMOCUARTA FECHA

Viernes 24 de mayo

Cobresal vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Everton vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Sábado 25 de mayo

Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera. 14:45 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Audax Italiano. 19:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 26 de mayo

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Curicó Unido vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio La Granja.

Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Domingo 2 de junio

Universidad Católica vs. Unión Española. 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

LA LISTA DE GOLEADORES

Los dos goles que anotó en el triunfo de Unión Española ante La Calera, hizo que el goleador hispano Sebastián Varas se sume a la disputa por ser el máximo artillero del torneo nacional.

El goleador de Unión Española quedó con seis goles, dos menos que Mauro Quiroga, jugador de Curicó Unido que aparece en el primer lugar esta lista.