La broma de Alfonso Parot a Cristián Álvarez en redes sociales que desató risas en hinchas de la UC

05.04.2019

Este viernes Universidad Católica anunció que Cristián Álvarez, ex futbolista y referente de los cruzados, asumió de forma oficial la secretaría técnica del club.

Esto significa que el 'Huaso' estará a cargo de desarrollar el área de scouting y realizar seguimientos a jugadores que puedan ser sumados al plantel profesional y a los del fútbol formativo.

Y para reflejar su felicidad por ser ligado al club de San Carlos de Apoquindo, el propio Álvarez compartió una imagen en sus redes sociales donde se mostró feliz por su "nuevo desafío".

"Estoy feliz con este nuevo desafío y por la oportunidad que Católica me ha entregado. Los clubes no están obligados a contratar a sus ex jugadores, por eso me siento sumamente honrado y obviamente, buscaré estar a la altura de este proyecto para hacer cada vez más grande a la UC", escribió el curicano en Instagram.

Y minutos después de su publicación, Alfonso Parot, ex jugador de la UC y actual valor de Rosario Central, le realizó un gracioso posteo.

"Canilleras para todos los funcionarios del club. Felicitaciones, amigo", escribio el 'Poncho', recibiendo una inmediata respuesta de Álvarez, quien concluyó que "mándame tu currículum".