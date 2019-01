La broma de Eduardo Vargas tras publicación de Pinilla en Instagram

24Horas.cl TVN

05.01.2019

No desaprovechó la ocasión. Eduardo Vargas se tomó con humor la publicación que hizo Mauricio Pinilla en su cuenta de Instagram en la que muestra su trabajado físico.

"Solo el entrenamiento te llevará a cumplir tus sueños! Vamos por este 2019", publicó el ex delantero de Universidad de Chile junto a una foto suya donde aparece sin polera.

Tras ver esta imagen, el delantero del Tigres de México se tomó con humor la imagen y le comentó: "Respira hermano jajajajaja".

Pinilla realizó un análisis sobre los desafíos de la “U” este año

El atacante se refirió a los refuerzos del cuadro azul, la presión del técnico Kudelka y la fe que le tiene a Soteldo para las competiciones que disputarán en esta temporada.

Mauricio Pinilla en una entrevista con “El Mercurio” manifestó su preocupación debido al recambio en la planilla que realizó el estratega argentino. "El DT armó el equipo y de seguro le van a exigir resultados inmediatos. Eso puede ser peligroso, pues cambió más de la mitad del plantel”.



Asimismo, el ex delantero “azul” declaró sobre la responsabilidad que tiene el ex técnico de Talleres para que los refuerzos puedan ser un aporte en la Universidad de Chile. “Armar el esqueleto del equipo, con jugadores que necesitan ambientarse a las presiones de un equipo grande”.



Además, el ex Atalanta, manifestó la esperanza que le tiene a la “U” en el certamen internacional. “Ojalá (Kudelka) lo logre, para llegar con una forma de juego definida a jugar con Melgar. En esa llave la U es favorita de todas maneras, debiera pasarla sin problemas; la fase siguiente debiese ser la complicada”.



Pinilla, también elogió a su ex compañero venezolano, “Soteldo la va a romper este año, Ya sabe donde está y Kudelka sabe la manera de hacerlo rendir”, sentenció el jugador.