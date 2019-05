La burla de Jaime Valdés en Twitter a un hincha de la U

24Horas.cl TVN

20.05.2019

El Superclásico se sigue disputando en redes sociales. Luego del empate que protagonizaron Universidad de Chile y Colo Colo (1-1), el volante albo, Jaime Valdés, se burló vía Twitter de un hincha rival.

La disputa comenzó luego de que el fanático de los azules preguntara irónicamente si Valdés había sacado camisetas del Superclásico "o sacaran una que diga: ´sigo pegado a la banca´ ´soy de la banca'".

Ante esto, el volante de Colo Colo reaccionó con ironía y se burló de este hincha haciendo alusión al momento que vive Universidad de Chile con el mensaje: "´Seguimos últimos´ y otra que dice ´caaasi ctm´".

“Seguimos últimos” y otra que dice “caaasi ctm” https://t.co/JIMmEI08Ge — Jaime Valdes Z. (@PajaritoValdes) May 20, 2019

PROGRAMACIÓN DÉCIMOCUARTA FECHA

Viernes 24 de mayo

Cobresal vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Everton vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Sábado 25 de mayo

Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera. 14:45 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Audax Italiano. 19:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 26 de mayo

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Curicó Unido vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio La Granja.

Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Domingo 2 de junio

Universidad Católica vs. Unión Española. 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.