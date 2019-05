La burla de los hinchas de Colo Colo a la U que captó la atención en el "Arengazo"

24Horas.cl TVN

17.05.2019

Alrededor de 15 mil personas llegaron hasta el Estadio Monumental para apoyar a Colo Colo en el último entrenamiento previo al Superclásico ante Universidad de Chile, programado para las 12 horas del sábado.

Los fanáticos albos animaron la práctica con cánticos y banderas, además de una especial burla para el archirrival que pasa por una crisis en el torneo nacional.

En las graderías del Monumental, los hinchas desplegaron una imagen de un fantasma gigante como forma de burlarse de la U que en estos momentos aparece en puestos de descenso al estar en el último lugar de la tabla.

Programación Superclásico:

U. de Chile vs. Colo Colo | Sábado 18 de mayo | 12 horas | Transmite CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF.

PROGRAMACIÓN DÉCIMATERCERA FECHA

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión La Calera vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

O'Higgins vs. Everton. 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio CAP.

Coquimbo vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.