La llamativa burla de San Marcos de Arica en Twitter que captó la atención de los hinchas: "Buen viaje"

09.02.2021

Cuando restan pocas horas para que se dispute la penúltima fecha de la Primera División, San Marcos de Arica se robó la atención en redes sociales por una llamativa publicación en redes sociales y que estaba dirigida a su clásico rival, Deportes Iquique.

¿Qué publicaron? Con un mensaje cargado de ironía, publicaron una foto del denominado "Fantasma de la B" leyendo indicaciones que lo llevarían precisamente a Iquique.

*Tomar la ruta 5 Panamericana Norte

*Cruzar el control de Cuya

*Aproximadamente de 3 a 4 horas de recorrido.

*Buen viaje. pic.twitter.com/wvPllDKSj6 — San Marcos de Arica (desde 🏡) (@SM_AricaOficial) February 9, 2021

Deportes Iquique aparece como el gran candidato a perder la categoría, debido a que actualmente es último en la tabla ponderada y penúltimo en la tabla anual.

Esta es la programación completa de la 33° fecha del Campeonato Nacional:



MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO



10:30 horas, Deportes Antofagasta vs. O'Higgins, estadio Calvo y Bascuñán.

18:30 horas, Unión Española vs. Deportes La Serena, estadio Santa Laura.

18:30 horas, Curicó Unido vs. Universidad de Chile, estadio La Granja.

21:30 horas, Universidad Católica vs. Unión La Calera, estadio San Carlos de Apoquindo.



JUEVES 11 DE FEBRERO



18:30 horas, Colo Colo vs. Cobresal, estadio Monumental.

18:30 horas, Coquimbo Unido vs. Everton, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

18:30 horas, Audax Italiano vs. Deportes Iquique, Estadio Nacional.

18:30 horas, Santiago Wanderers vs. Universidad de Concepción, estadio Elías Figueroa.

21:00 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio CAP.