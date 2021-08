La cábala que prohibió Poyet y que habría iniciado roces con plantel de la UC: "De entrada nos chocó"

24Horas.cl TVN

20.08.2021

Gustavo Poyet vive momentos complejos en la banca de Universidad Católica. El uruguayo no ha logrado convencer y cada vez parece más difícil que pueda darle la vuelta la mano al destino a una campaña donde los cruzados ya suman más derrotas que en todo el torneo pasado.

Pero las complicaciones del uruguayo en San Carlos de Apoquindo no son solamente por el bajísimo nivel futbolístico que ha mostrado el plantel desde que llegó para reemplazar a Ariel Holan, ya que también se han sumado roces fuera de la cancha que no han sido desmentidos ni confirmados por sus protagonistas.

Bajo este panorama, la génesis de este conflicto entre los tricampeones del fútbol chileno y Poyet, según detalló El Mercurio, comenzó a inicios de temporada cuando el charrúa prohibió una tradición que se había convertido en cábala, más aún en tiempo de pandemia.

Se trata de "la foto", una imagen que compartían los cruzados a través de sus redes sociales y donde aparecían todos los jugadores en el camarín celebrando cada triunfo.

"Es un detalle, claro, no tiene nada que ver con lo que ha pasado en la cancha. Pero fue algo que de entrada nos chocó y fue generando los primeros roces con el técnico", detalló uno de los jugadores más experimentados de la UC al mencionado matutino.

Destacar que, coincidentemente, la última vez que las cuentas de redes sociales del elenco de la franja subió "la foto" fue en la victoria ante Universidad de Concepción en el torneo pasado, precisamente el último partido antes de la llegada de Poyet.

Al mismo tiempo, El Mercurio recordó palabras de una entrevista con el uruguayo en su llegada a Chile, donde decía sin problemas que "rituales" como este le incomodaban.

"El vestuario es sagrado. En Francia son mucho de festejar la victoria alrededor de una mesa, con un pequeño canto, y el primer día que pasó me sentí incómodo... No me gusta, para nada. Y voy a intentar que en la UC no pase; después veremos si pasa", dijo hace algunos meses.

De todos modos y para evitar suspicacias, desde los cruzados señalaron que terminar con esta cábala fue por temas sanitarios.

"Nos encanta la foooto, pero desde fines de 2020 decidimos definitivamente solo hacerla en casos puntuales (ej. celebración del Campeonato 2020 y Supercopa). No queríamos correr el riesgo que por un contagio se declare contacto estrecho a otros jugadores", detallaron.

Su primera vez con hinchas

Este domingo la UC recibirá en San Carlos de Apoquindo a Everton de Viña del Mar en un partido donde los cruzados recibirán público por primera vez desde el inicio de la pandemia, es decir desde marzo de 2002.

Y con esto, es muy alta la probabilidad que los fanáticos del club precordillerano se hagan sentir y expresen su descontento por el trabajo de Poyet quien aún no ha dirigido con público.

Programación:

U. Católica vs. Everton

Domingo 22 de agosto

19 horas

Transmite TNT Sports y Estadio TNT para ver online.