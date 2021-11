La categórica respuesta de Aníbal Mosa sobre el futuro de Pablo Solari y que ilusiona a los hinchas: No volverá a Talleres

Agencia Uno

23.11.2021

El máximo accionista de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó lo que los hinchas de Colo Colo querían escuchar: El club hará uso de la opción de compra del pase de Pablo Solari, por lo que “no hay ninguna posibilidad” de que el jugador vuelva a Talleres de Córdoba.

"Tenemos la mejor relación con la gente de Talleres, tenemos la opción de compra del 50% del pase de Pablo y vamos a hacer respetar ese contrato, tenemos un acuerdo tomado. Incluso puede ser más del 50% del pase que compremos si quieren negociar, pero la base ya la tenemos”, señaló en diálogo con radio Impacto de Córdoba.

En la misma línea, el ex-timonel colocolino agregó que “tenemos el acuerdo con el jugador, le haremos un contrato nuevo por tres o cuatro años más para que se mantenga en Colo Colo. Eso solamente hay que llevarlo a cabo pues el dinero lo vamos a poner. Todo se gatillará el 15 de diciembre”.

“No hay ninguna posibilidad de que vuelva a Talleres. El negocio es bueno para todos, pues se quedarán igual con un porcentaje del pase y Pablo se quiere quedar, está contento en Chile. Además, se ha ganado el corazón de todos los colocolinos”, complementó.



Finalmente, Mosa sostuvo que “Pablo llegó como una promesa importante y ha ido demostrando su calidad, profesionalismo y humildad. Es una persona mil puntos, tiene grandes condiciones futbolísticas y gran disciplina. Lo tenemos bien considerado”.



De esta forma, Blanco y Negro cumpliría una de las peticiones de Gustavo Quinteros para la próxima temporada, en donde el DT espera la permanencia de Solari, Emiliano Amor y Leonardo Gil.

Esta es la programación completa de la penúltima fecha del Campeonato Nacional:



SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE



18:00 horas, Cobresal vs. Universidad de Chile, estadio El Cobre.

18:00 horas, Deportes Melipilla vs. Everton, estadio Santa Laura.

18:00 horas, O'Higgins vs. Deportes Antofagasta, estadio El Teniente.



DOMINGO 28 De NOVIEMBRE



12:00 horas, Santiago Wanderers vs. Audax Italiano, estadio Elías Figueroa.

18:00 horas, Universidad Católica vs. Huachipato, estadio San Carlos de Apoquindo.

18:00 horas, Colo Colo vs. Unión Española, estadio Monumental.

18:00 horas, Curicó Unido vs. Palestino, estadio La Granja.

18:00 horas, Unión La Calera vs. Deportes La Serena, estadio Nicolás Chahuán.



Equipo libre: Ñublense