La confesión de Joaquín Larrivey sobre el paso de Dudamel en la U: "Muchos no creían en su liderazgo"

24.12.2021

Luego de que Rafael Dudamel se coronara campeón en el fútbol colombiano con el Deportivo Cali tras una gran campaña, surgía la pregunta de qué pasó con el técnico venezolano en Universidad de Chile.

Joaquín Larrivey, en diálogo con Publimetro, confesó que en la U "los directores deportivos anteriores y algunos miembros del directorio no estaban convencidos de él".

"Tampoco la gente. Muchos de los jugadores no creían en su liderazgo, pero por supuesto que queríamos ganar y, pese a que había muchas cosas que no nos gustaban, siempre tiramos para delante", agregó.

Larrivey reconoce que "de él había cosas que no me gustaban, que se las dije cuando me preguntó", destacando que "a partir de su etapa de la U, costaba que generáramos fútbol y que llegáramos con mucha gente en ataque".

"Desde el liderazgo, me parece que equivocó mucho los caminos y hubo cosas que a mí, particularmente, no me gustaron. Varios manejos, no conmigo, pero no porque haya tenido buen manejo conmigo no me voy a dar cuenta de que se haya manejado mal con otros compañeros", concluyó.