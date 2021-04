La confesión de Julio Barroso que sorprendió a todos: "Si Colo Colo descendía, yo me retiraba"

24horas tvn

06.04.2021

"El retiro está en la mente según el momento que estás viviendo". Así Julio Barroso comenzó una reflexión respecto a la posibilidad de dejar el fútbol para luego sorprender con una confesión.

El ahora defensor de Everton, en diálogo con ESPN, manifestó: "Si descendíamos, me retiraba. No creía soportar un descenso y seguir jugando, era una humillación para mí y para Colo Colo".

Barroso asegura que solo sus más cercanos sabían de esta decisión que tenía tomada, explicando que "no hubiera tenido la fuerza ni la capacidad de soportar algo así. Era una mancha muy grande para el club. Y no porque era toda mi responsabilidad, pero yo vivo esto a máxima intensidad".

¡PENSÓ EN EL RETIRO! #NexoChilexESPN Julio Barroso nos contó que pensó en retirarse si Colo Colo bajaba a la Primera B. "Si Colo Colo descendía, me retiraba. No creía soportar un descenso" pic.twitter.com/MHD6WKjhbH — ESPN Chile (@ESPNChile) April 6, 2021

Consultado en la misma entrevista respecto a jugar en Universidad Católica o la U, Barroso descartó tal posibilidad, sosteniendo que "no puedo, ya tengo una identidad con Colo Colo".

Programación completa de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2021:



SÁBADO 10 DE ABRIL



16:00 horas, Unión Española vs. Deportes Melipilla, estadio Santa Laura.

18:30 horas, Audax Italiano vs. Universidad Católica, estadio El Teniente.



DOMINGO 11 DE ABRIL



15:00 horas, Deportes La Serena vs. Universidad de Chile, estadio La Portada.

17:30 horas, Santiago Wanderers vs. Unión La Calera, estadio Elías Figueroa.

20:00 horas, Colo Colo vs. O'Higgins, estadio Monumental.



LUNES 12 DE ABRIL



12:horas, Ñublense vs. Cobresal, estadio Nelson Oyarzún.

15:00 horas, Palestino vs. Everton, estadio La Cisterna.

17:00 horas, Curicó Unido vs. Antofagasta, estadio La Granja.



Libre: Huachipato