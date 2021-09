La confesión de Mario Salas: "Me gustaría dirigir en Europa, en la Premier League"

24Horas.cl Tvn

30.09.2021

Mario Salas habló por primera vez con los medios nacionales desde su tormentosa salida de Colo Colo, en 2020, donde fue desvinculado por un pobre desempeño que repitió en sus posteriores paso por Alianza de Lima y el Wadi Degla de Egipto.

Actualmente, el DT nacional se encuentra sin club, pero confesó lo que espera en el futuro de su carrera.

En conversación con ESPN, Salas destacó que Europa y, específicamente, la liga inglesa son sus mayores aspiraciones personales.

"La verdad es que yo siempre he tenido sueños, y esos sueños siguen estando en mí. Más que un equipo en particular, me gustaría dirigir en Europa, me gustaría dirigir en la Premier League, sabiendo que es difícil", dijo el también ex técnico de Universidad Católica, Barnechea, Huachipato y Sporting Cristal.

Asimismo, remarcó que "me gustaría dirigir en Europa, más que en algún equipo", subrayando el "entusiasmo" que le genera el dirigir en el viejo continente.

Colo Colo vs. Ñublense: Horario, formaciones y dónde ver el partido del torneo nacional

Colo Colo y Ñublense se enfrentan este jueves a las 18.30 horas por la fecha 23 de Campeonato Nacional en el Estadio Monumental.

Los albos buscarán la revancha ante los chillanejos después de que en la primera rueda el cuadro sureño los goleara 5-1 al tener a gran parte del equipo en cuarentena por un caso positivo de coronavirus dentro del plantes.

Por su parte, los 'Diablos Rojos' intentarán volver a la victoria ante el 'Cacique' luego de dos partidos consecutivos sin conocer de triunfos.

Formaciones

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Leonardo Gil, Pablo Solari, Gabriel Costa; Marcos Bolados e Iván Morales

Ñublense: Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Jonathan Turra, Nicolás Vargas, Giovanni Campusano; Federico Mateos, Rafael Caroca; Joe Abrigo; Nicolás Guerra, Matías Moya; Hugo Silveira.

Programación

Jueves 30 de septiembre

18:30 horas

Estadio Monumental

*Transmite TNT Sports