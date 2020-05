La confesión de Nicolás Maturana que involucra a Johnny Herrera: "Lo molestaba mucho y me pegó"

24Horas.cl TVN

03.05.2020

Nicolás Maturana realizó una potente confesión de su paso por Universidad de Chile, luego de una particular pregunta de Jaime Valdés durante un live en Instagram que realizó el jugador que pertenece al plantel de Colo Colo.

"¿Por qué te pegó Johnny Herrera?", fue la interrogante con que sorprendió el 'Pájaro' en plena transmisión.

"Fue porque lo molestaba mucho y me pegó en el jacuzzi... Pájaro qué andas preguntando hueás", confesó Maturana.

Sobre lo mismo, agregó que "era el único que molestaba a Johnny en la 'U'. Se enojó, me agarró y me pegó. Pero nos llevábamos bien con el Johnny, teníamos una buena relación, pero siempre me molestaba y me pegaba".

"Independiente de todas las cosas que hable, Johnny era buena persona. A mí me trató bien y el Pepe Rojas también. Y en general todos, nunca he tenido mala relación con mis compañeros", dijo el jugador que no acumula ningún minuto oficial con el 'Cacique' este 2020.

Finalmente, Valdés volvió a incomodar a Maturana con una pregunta 'al hueso' al decir: "¿Te dejó llorando?". Sobre la misma, el jugador albo sentenció que "¡a dónde que me dejó llorando! Ese cuento les llegó a ustedes, chamulleros. Pero qué chance yo de pegarle al Johnny, es cómo tres veces más grande que yo".

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: